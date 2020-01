Basket, la Ste.Mar 90 travolge l’Albano

Con un Hankerson al top e in generale al termine della miglior partita stagionale, la Ste.Mar 90 vince e convince. I rossoneri al PalaRiccucci hanno travolto con un netto 94-49 l’Albano e si rilanciano per i playoff. Una gara senza storia quella di sabato con i civitavecchiesi avanti 27-8 già nel primo quarto e poi in totale controllo nel resto della partita. Come detto sugli scudi Hankerson autore di 31 punti e 9 rimbalzi ma anche Zivkovic con 14 punti e ben 18 rimbalzi. La squadra di Ferdinando De Maria aggancia proprio l’Albano in classifica e conclude il girone d’andata con 12 punti, a -4 dalla zona playoff.

“Diciamo la verità: dopo la beffa, l’ennesima, di domenica scorsa – spiegano dalla Cestistica – sul parquet della Petriana, avevamo qualche timore. Come avrebbero reagito i nostri ragazzi a quell’incredibile sconfitta? Ebbene, è bastato il primo quarto, finito 27-8, per far capire che senza cose che nulla hanno a che vedere con il campo, questa squadra può serenamente raggiungere l’obiettivo di inizio stagione, ovvero divertire. Il risultato finale di 94-49 non aggiunge altro”

