Basket, la Ste.Mar 90 torna subito alla vittoria

Torna subito alla vittoria la Ste.Mar 90. I rossoneri, dopo aver perso la settimana scorsa contro la Fortitudo, questo pomeriggio hanno vinto sul parquet del Basket Roma per 83-75, nella prima giornata di ritorno del campionato di C Gold. I civitavecchiesi hanno bissato il successo dell’andata grazie ad una partita iniziata nel migliore dei modi e conclusa allo stesso modo. I romani infatti erano rientrati in gioco nel terzo parziale e addirittura si erano portati a +7 all’inizio dell’ultimo quarto. Ma la Ste.Mar ha reagito da grande squadra grazie soprattutto ad un Hankerson stellare e ha portato a casa due punti d’oro. In classifica la squadra di De Maria aggancia la Fortitudo a quota 8 al primo posto ma con i romani che hanno una gara in meno.