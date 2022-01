Basket, la Ste.Mar 90 torna in campo

Covid permettendo tornerà in campo domani la Ste.Mar 90. I rossoneri faranno visita alle ore 18 al Palestrina nella prima partita del 2022 per i civitavecchiesi, fermi ormai da circa un mese, valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di C Gold. Gara non semplice con i padroni di casa che si presentano con 4 punti in più in classifica. All’andata però furono i rossoneri ad imporsi al PalaRiccucci per 71-67. Per la gara di domani sarà assente Setkic.

“Dovrebbe disputarsi domani, ore 18, sul parquet della Pallacanestro Palestrina – affermano dalla Cestistica Civitavecchia – la prima partita di campionato del 2022 per i nostri ragazzi della prima squadra. Il condizionale è d’obbligo poiché domani mattina, per maggior sicurezza, propria e della squadra che li ospiterà, i ragazzi si sottoporranno al tampone antigenico. Speriamo che non ci siano sorprese. Se così fosse, e ce lo auguriamo, i ragazzi dovranno comunque affrontare una partita non facile, visti i pochi allenamenti effettuati”.