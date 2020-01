Basket, la Ste.Mar 90 torna a vincere anche in trasferta

Seconda vittoria consecutiva per la Ste.Mar 90. Impegnati a Pontinia, nella prima giornata di ritorno del campionato di C Gold, i rossoneri si sono imposti per 75-67. Una gara sempre in controllo per i civitavecchiesi che si rilanciano ancora di più in chiave playoff. Match che ha visto la grande prestazione di Guilavogui che ha realizzato 26 punti e l’esordio del nuovo acquisto Converso. In classifica la Ste.Mar 90 si porta a quota 14, a -2 dalla zona playoff.

“Seconda vittoria consecutiva. Non capitava da tempo. I nostri ragazzi – commentano dalla Cestistica Civitavecchia – hanno espugnato questo pomeriggio per 75-67 il palazzetto di Pontinia al termine di un match dominato per 37 minuti. In classifica si sale a 14 punti, che al lordo di alcune note nefandezze e della partita persa per assenza del medico sarebbero 22. Quindi non si è fatto praticamente nulla in più del minimo sindacale. C’è ancora tanto, tanto da fare”.