Basket, la Ste.Mar 90 tira su la testa con la Fortitudo

Una bella vittoria anche se ininfluente per il campionato di C Gold. Prova d’orgoglio per la Ste.Mar 90 che si impone per 68-59 sul campo della capolista Fortitudo Roma. Match che non valeva per la classifica visto che i romani erano già qualificati per i playoff e i civitavecchiesi già fuori ma che aumenta il rimpianto dei rossoneri per la sconfitta della settimana scorsa contro il Basket Roma. Per quanto riguarda la gara di ieri miglior marcatore per il team guidato da Ferdinando De Maria è stato Cittadini con 15 punti.