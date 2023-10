Basket, la Ste.Mar 90 si presenta

Presentati ufficialmente il roster e lo staff tecnico della Ste.Mar.90 per la stagione 2023/2024. Ieri mattina, presso il Ristocatering La Nona, il Presidente Stefano Rizzitiello e il Direttore Sportivo Maurizio Campogiani hanno illustrato il lavoro condotto durante l’estate per allestire la squadra che affronterà il campionato di C unica, il cui inizio è fissato per sabato prossimo alle 18 nel match interno contro la Rim Cerveteri. Due gli obiettivi della società rossonera: divertire i suoi tifosi e raggiungere i play off. A dare l’“in bocca al lupo” ai rossoneri di coach La Rosa sono intervenuti il Delegato allo Sport del Comune di Civitavecchia, Matteo Iacomelli, e i rappresentanti del main sponsor della Ste.Mar.90, SE.GI. S.p.A., nelle persone di Stefano e Marco Chicchiani. Nel corso della conferenza stampa sono state presentate le nuove divise con le quali i rossoneri scenderanno in campo a partire da sabato prossimo. Si tratta di divise storiche, perché ricordano il 75° anniversario della società.