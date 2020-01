Basket, la Ste.Mar 90 sfida la capolista

Prima gara del 2020 per la Ste.Mar 90 attesa forse dalla sfida più complicata della stagione. Domani infatti per la penultima giornata del campionato di serie C Gold alle ore 18.30, i rossoneri saranno di scena a Roma contro la Petriana. Da una parte ci saranno i padroni di casa primi in classifica con 20 punti, dall’altra i civitavecchiesi fermi al quintultimo posto con 10 punti.

“Dopo due settimane – commentano dalla Cestistica Civitavecchia – di sosta natalizia, riprende domani il cammino dei nostri ragazzi nel campionato di serie C Gold. L’impegno è di quelli seri: alle 18,30 sono infatti attesi nella palestra della capolista Petriana, un mix di esperienza e di giovanile esplosività e che è reduce da ben sette vittorie consecutive. L’impegno si preannuncia quindi particolarmente difficile, considerando anche le non buone condizioni fisiche di alcuni elementi. In un recente passato, il parquet vicino ai musei vaticani ci ha dato particolari soddisfazioni. Chissà…”.

