Basket, la Ste.Mar 90 sfida la capolista

Rossoneri di scena domani a Ciampino, ore 18.30, per affrontare la squadra che guida il girone A di C Gold a punteggio pieno

La Ste.Mar 90 è attesa dalla sfida più difficile di questo inizio di stagione. I rossoneri, reduci da due ko di fila, domani alle 18.30 saranno impegnati a Ciampino contro i padroni di casa del Frassati che al momento guidano la classifica con 4 vittorie in 4 gare di C Gold. E quattro sono anche i punti che dividono la squadra civitavecchiese guidata da Massimiliano Briscese dai rivali di domani. Non sarà del match l’infortunato Setkic.

“Nella 5^ del campionato di C Gold – commentano dalla Cestistica Civitavecchia – affronteremo in trasferta, la capolista del girone, Frassati Ciampino. Una partita, quindi, che si preannuncia a dir poco difficile per i nostri ragazzi che, cercheranno, comunque, di infliggere la prima sconfitta all’unica squadra, al momento, a punteggio pieno. L’appuntamento è domani al PalaTarquini di Ciampino alle 18,30”.