Basket, la Ste.Mar 90 sfata il tabù trasferta

Vittoria sofferta, la prima stagionale in trasferta, ma importante per la classifica per la Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia. I rossoneri hanno conquistato il secondo successo di fila battendo fuori casa la Smit Roma per 57-54. Gara difficile per i civitavecchiesi che però nel finale hanno avuto il guizzo giusto per conquistare due punti fondamentali. La Ste.Mar 90 è sempre ultima ma aggancia il gruppone di squadre a quota 4 in classifica.

“VITTORIA, MA QUANTA FATICA! Si è conclusa 54 a 57 per i nostri ragazzi – commentano dalla Cestistica Civitavecchia – la partita disputata a Roma contro la Smit. Partita sofferta che si è risolta all’ultimo minuto dopo un inizio poco entusiasmante e un inseguimento ai padroni di casa che si è concretizzato nell’ultimo quarto. Un successo che dà comunque fiducia e che si spera rappresenti l’inizio di una risalita in classifica verso posizioni più consone all’obiettivo di inizio stagione. L’appuntamento è per la prossima domenica al PalaRiccucci contro la Pass Roma”.