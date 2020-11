Basket, la Ste.Mar 90 saluta Shelton

Una decisione motivata dalla richiesta avanzata dal ragazzo di poter rientrare negli Stati Uniti per stare in famiglia in un momento particolarmente difficile

La Stemar 90 Cestistica Civitavecchia comunica che si è risolto consensualmente il contratto con l’atleta Shawn Shelton. Una decisione motivata dalla richiesta avanzata dal ragazzo di poter rientrare negli Stati Uniti per stare in famiglia in un momento particolarmente difficile e per avere la possibilità di riprendere normalmente l’attività agonistica, cosa che momentaneamente è impossibile nel nostro Paese. La Stemar 90 Cestistica Civitavecchia ha deciso di assecondare la volontà del ragazzo, al quale augura le migliori fortune personali e sportive.