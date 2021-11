Basket, la Ste.Mar 90 ritrova il sorriso

I rossoneri centrano il primo successo stagionale battendo per 71-67 il Palestrina al PalaRiccucci

La Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia conquista i primi punti stagionali. I rossoneri, impegnati al PalaRiccucci nella quinta giornata di serie C Gold, hanno vinto per 71-67 contro il Palestrina. Partita combattuta e tirata fino all’ultimo con però i civitavecchiesi stavolta più pronti degli avversari nei momenti decisivi. Sugli scudi Taisner che ha messo a segno 16 punti.

“Finalmente – commentano dalla Cestistica Civitavecchia – sono arrivati i primi due punti di questo campionato! Una partita davvero al cardiopalma ma, soprattutto, una vittoria fortemente voluta. Sì, perché i nostri ragazzi la vittoria contro il Palestrina l’hanno inseguita fin dall’inizio e, a parte uno sbandamento iniziale nei primi 5 minuti del terzo quarto, l’hanno conquistata con la voglia e il cervello, imponendosi per 71 a 67, ripagando così i tanti tifosi intervenuti per sostenerli. Grande gioco di squadra per una Stemar che si è ritrovata, anche se adesso dovrà confermarsi. E allora, arrivederci tra due settimane sul parquet della Smit di Roma. La prossima settimana tocca a noi il turno di riposo. MERAVIGLIOSI RAGAZZI!!!”