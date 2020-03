Basket, la Ste.Mar 90 recupera la gara con il Fondi

Sarà un martedì atipico per la Ste.Mar 90, in campo domani nell’ottava giornata di ritorno del campionato di C Gold. Al PalaRiccucci i rossoneri alle 21 riceveranno la visita della Virtus Fondi, nel recupero della gara non disputata sabato. Una gara fondamentale per il team di coach Ferdinando De Maria, reduce da 7 vittorie nelle ultime 8 gare, che con una vittoria aggancerebbe il San Paolo Ostiense al sesto posto. Di contro il Fondi terzultimo vuole l’impresa per tirarsi fuori dalle zone basse di classifica, visto che al momento è terzultimo.