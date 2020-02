Basket, la Ste.Mar 90 punta il settimo posto

Altra gara tutta da vivere per la Ste.Mar 90 che ha la possibilità, con una vittoria, di agganciare in classifica gli avversari di domani. I rossoneri ospiteranno al PalaRiccucci, ore 18, l’Anzio. I civitavecchiesi, reduci da 6 vittorie nelle ultime 7 gare, con un successo si porterebbero a quota 24 al settimo posto, agganciando proprio l’Anzio. Una gara quindi fondamentale in chiave playoff quella valida per la settima giornata di ritorno di C Gold.

“Domani non prendete impegni – commentano dalla Cestistica Civitavecchia – e alle 18 (alle 17,45 per i piccoli del minibasket) venite al PalaRiccucci. I nostri ragazzi, reduci da sei vittorie nelle ultime sette partite, affrontano l’Anzio in quello che si annuncia come un vero e proprio spareggio in chiave play off. La partita si preannuncia particolarmente complicata e appassionante, anche e soprattutto per la consistenza della squadra avversaria. VI ASPETTIAMO!”