Basket, la Ste.Mar 90 parte forte

I rossoneri si sono imposti per 74-67 sul Grottaferrata nella prima giornata di C Gold

Inizia bene il campionato di C Gold per la Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia. I rossoneri, impegnati al PalaRiccucci nella prima giornata, si sono imposti per 74-67 sul Grottaferrata. Match che ha visto i civitavecchiesi guidati da coach Briscese sempre in vantaggio senza particolari rischi se non nel finale. Sugli scudi Spada autore di 20 punti.

“Buona la prima per i nostri ragazzi – affermano dalla Cestistica Civitavecchia – che, nel match di inizio campionato contro il San Nilo Grottaferrata, hanno entusiasmato i tifosi regalando una bella vittoria. Due punti meritati quelli che i rossoneri di coach Briscese hanno fatto propri fin dall’inizio. Un primo quarto davvero entusiasmante con un gran bel gioco di squadra che ha consentito alla Ste.Mar. 90 di chiudere i primi dieci minuti con un cospicuo margine di vantaggio (30-17). E in vantaggio i nostri ragazzi ci sono rimasti per tutta la partita fino al suono della sirena che ne ha sancito la vittoria definitiva con il punteggio di 74-67”.