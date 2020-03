Basket, la Ste.Mar 90 non si ferma più

Altro successo in scioltezza per la Ste.Mar 90. Nel recupero dell’ottava giornata di ritorno del campionato di serie C Gold, giocato ieri al PalaRiccucci, i rossoneri hanno travolto per 89-69 il Fondi terzultimo in classifica. Una vittoria, l’ottava nelle ultime nove per i civitavecchiesi, mai in discussione con il team di coach Ferdinando De Maria che ha dominato dall’inizio e poi preso il largo nel terzo quarto. Sugli scudi ancora una volta Hankerson che ha realizzato 21 punti ma tutti in casa Ste.Mar 90 hanno dato l’impressione di essere in ottima forma. Grazie alla vittoria su Fondi i rossoneri agganciano San Paolo Ostiense al sesto posto in classifica, con i romani che però devono recuperare una partita.