Basket, la Ste.Mar 90 non si ferma a Cittadini. Acquistato Shelton

Shawn Shelton, 23 anni, ala grande di 2.03 metri, è un nuovo giocatore della Stemar 90 Cestistica Civitavecchia. L’intesa con gli agenti del giocatore si è formalizzata nel corso della giornata di ieri. Shelton, giocatore statunitense con passaporto britannico, proviene dalla Ncaa2, dove ha giocato nella fila della Eastern New Mexico University e lo scorso anno ha compiuto una prima esperienza in Italia, giocando a L’Aquila in C Silver, dove, al momento della chiusura anticipata della stagione, viaggiava alla media di 20 punti e 12 rimbalzi a partita.

“Sono strafelice di poter fare questa nuova esperienza in Italia, oltretutto in una squadra molto ambiziosa e che conoscevo perché ha già avuto altri giocatori statunitensi nel suo organico – confessa Shelton -. Da quanto ho avuto modo di vedere i dirigenti hanno costruito una squadra che potrà dare davvero grandissime soddisfazioni ai suoi tifosi. Certo, ci sarà da lavorare per conoscerci, ma io sono già pronto”.

“Shawn – spiega il coach rossonero, Ferdinando De Maria – è il tassello che mancava per chiudere il roster. E’ un giocatore molto verticale e versatile, che ha la doppia dimensione. Inoltre è anche un buon difensore che ha rapidità e doti atletiche per limitare anche gli esterni avversari. Sono molto contento del suo arrivo e ringrazio la società per questo. Scommetto che Shelton ci darà una grossa mano, sia in attacco che in difesa”.

“Con Shelton – spiega il direttore sportivo, Maurizio Campogiani – credo che il nostro mercato può dirsi concluso, anche se non escludo possano esserci sorprese magari dell’ultimo momento. Abbiamo allestito una squadra che, ritengo, sarà competitiva e potrà disputare una stagione di C Gold come le precedenti, puntando quindi in primo luogo a divertire i nostri tifosi e a far appassionare i nostri bambini e ragazzi e, in secondo luogo, a raggiungere l’obiettivo play off, mai mancato da quando siamo in categoria”.