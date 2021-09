Basket, la Ste.Mar 90 ingaggia Preite

Nuovo arrivo in casa Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia. Classe 1994, Elio Preite, ala di 1,95 metri, farà parte quest’anno del roster rossonero. A 16 anni il suo esordio in C1 nel campionato 2010–2011. L’anno dopo il salto in A2 nelle fila della New Basket Brindisi. Da quel momento la sua carriera si sviluppa tra la serie B e la serie C Gold con esperienze a Viterbo, Isernia, Bari, Trani, Ruvo di Puglia e Monopoli. Nelle ultime tre stagioni ha giocato a Mola di Bari della quale era capitano e con la quale, nel giugno scorso, ha giocato la finale per la promozione in serie B.

“Sono molto entusiasta –– commenta Preite – di far parte di una società importante come la Cestistica Civitavecchia. Sin dai primi contatti con la dirigenza e lo staff mi ha attirato la solidità del progetto e la costruzione di un roster competitivo. Per me si tratterà della seconda esperienza nel campionato laziale, ma non vedo l’ora di affrontarla a distanza di anni per vedere se ci sono stati cambiamenti. Si tratta di una nuova sfida, che non vedo l’ora di cogliere mettendomi al servizio del coach e dei miei compagni”. Per il coach Ferdinando De Maria “Elio è un buon giocatore, ha ottime qualità, sia come esterno che per giocare come 4. E’ dotato di una buona fisicità, ha un ottimo tiro da 3 punti e delle eccellenti skills da un punto di vista individuale. Andrà, infatti, a sostituire quello che era il ruolo di Zivkovic che quest’anno ci ha lasciati. Preite ha un trascorso importante dal punto di vista formativo, per quanto riguarda il discorso delle giovanili, e inoltre viene da una realtà in cui era il capitano, quindi è sicuramente un ragazzo super disponibile che ha voglia di lavorare. L’ho conosciuto personalmente e gli ho illustrato quello che sarà il suo ruolo all’interno del nostro sistema di gioco; è entusiasta della cosa e a me, devo dire, ha fatto un’ottima impressione. Il 13 settembre inizieremo la preparazione e speriamo che riesca a dare e fare del suo meglio per la nostra causa”.

Dello stesso parere il Presidente Stefano Rizzitiello: “Abbiamo saputo che si avvicinava a Civitavecchia per motivi di lavoro e preso contatti con Preite quest’estate. Sin da subito si è mostrato disponibile. Con entusiasmo ha accettato la nostra proposta di entrare a far parte della Stemar 90 e siamo soddisfatti del suo ingaggio. E’ sicuramente un giocatore interessante e confido che saprà dare un importante contributo alla squadra per il campionato che sta per iniziare”.