Basket, la Ste.Mar 90 ingaggia Guduric

Ognjen Guduric, 18 anni compiuti a maggio, 2,04 di altezza, giocherà la prossima stagione nella Stemar 90 Cestistica Civitavecchia. Nativo di Uzice (Serbia), Guduric ha iniziato a giocare nel suo Paese facendo parte di diverse rappresentative chiamate a disputare tornei di carattere internazionale. E’ poi arrivato in Italia ingaggiato dalla Next Step Basket Rapallo, proprietaria del suo cartellino. Arriva a Civitavecchia per la stagione 2022/2023 attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, perfezionata dalla società rossonera con quella ligure attraverso l’intermediazione dell’agente internazionale Nemanja Zivanovic. Guduric si è detto entusiasta di iniziare la sua avventura sportiva in una piazza prestigiosa come quella di Civitavecchia, che gli darà l’opportunità di disputare un campionato di livello importante. Ha anche aggiunto di voler dare il massimo nella prossima stagione per poter ulteriormente migliorare dal punto di vista personale e per aiutare le squadre dove sarà impiegato a raggiungere il massimo risultato possibile. L’atleta sarà a disposizione di coach Briscese già al raduno della squadra rossonera fissato per lunedì 29 Agosto.