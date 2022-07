Basket, la Ste.Mar 90 ha un nuovo coach: è Briscese

Romano di nascita, Massimiliano Briscese, 51 anni, è il nuovo allenatore della Ste.Mar. 90. Con un curriculum vitae di tutto rispetto e oltre 30 anni di esperienza nel secondo sport di squadra più seguito a livello nazionale dopo il calcio, coach Briscese sarà anche il coordinatore dell’intero settore giovanile. Il suo e’ un curriculum che parla da solo. Nel 2003 riceve il premio “Retina d’Oro” quale miglior allenatore regionale e, nello stesso anno, viene convocato, in qualità di Vice allenatore, dalla Nazionale Italiana Cadetti per il “Torneo Internazionale dell’Amicizia” annata 1988, che annoverava nelle sue fila, tra gli altri, Danilo Gallinari e Pietro Aradori. Nella stagione 2006/2007 Vice allenatore della Nazionale Italiana Under 16 e, nel 2008/2009 allena, in serie C2, l’Eurobasket Roma con la quale raggiunge i quarti di finale play-off. La stagione successiva arriverà alle semifinali. Nella stagione 2010/2011, sempre con l’Eurobasket Roma, vince il campionato di serie C2 portando la squadra in C1. Nel biennio 2011/2012, con la Luiss Roma, raggiunge i play-off in C1 e lo spareggio per accedere alla Final Eight di Coppa Italia. Nella stagione 2012/2013, sempre con la Luiss Roma, approda ai quarti di finale play-off di serie C1 e, sempre nella stagione successiva alla guida della società universitaria, approda alla finale per la serie B. Ancora una stagione senior nel biennio 2018/2019 con la Fortitudo Roma composta dagli under 18 della Stella Azzurra Academy e alcuni senior tra cui l’americano David Hawkins con la quale raggiunge la semifinale play-off per la promozione in serie B. Al suo attivo, in 34 anni di attività, 15 finali nazionali giovanili. La conferenza stampa di presentazione del nuovo coach della Ste.Mar.90 è programmata per sabato 9 luglio alle ore 11 al PalaRiccucci.