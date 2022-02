Basket, la Ste.Mar 90 fa visita alla Pass

I rossoneri domani alle 18.30 saranno di scena a Roma in una gara importante per cercare di guadagnare posizioni in vista della fase ad orologio

Torna in campo la Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia, reduce da due vittorie consecutive. I rossoneri domani alle 18.30 saranno di scena a Roma contro la Pass in una gara importante per cercare di guadagnare posizioni in vista della fase ad orologio. Al momento la squadra di Ferdinando De Maria, che domani dovrà fare a meno dell’infortunato Setkic, ha 4 punti di ritardo dagli avversari della Pass Roma e proverà ad accorciare il distacco.

“Inizia una settimana più che impegnativa per i nostri ragazzi. Domani – affermano dalla Cestistica Civitavecchia – il primo round a Roma sul parquet della Pass, terza in classifica, alle ore 18,30. Si tratta dell’ottava e penultima giornata di ritorno del campionato di C Gold, almeno secondo il calendario. Mercoledì 23, infatti, altra trasferta per il recupero della partita contro il Grottaferrata che era stata rinviata a causa di alcuni casi di Covid. E per finire, sabato 26 ultima partita casalinga, al PalaRiccucci, contro l’Alfa Omega. Intanto l’appuntamento è per domani al PalaPass di Roma, via Tripolitania 34. Purtroppo, registriamo l’assenza di Adair Setkic che in settimana ha subito un serio infortunio alla caviglia destra. Arbitreranno Luca Pastore di Marino e Federico Dinoi di Roma”.