Basket, la Ste.Mar 90 fa suo il derby e rimane al primo posto

Terza partita e terza vittoria in C Gold per la Ste.Mar 90. I rossoneri si sono imposti nel derby contro la Stella Azzurra Viterbo, giocato ieri al PalaRiccucci, per 81-78. Gara difficile per i padroni di casa, contro la squadra che negli ultimi anni era stata la bestia nera dei civitavecchiesi, che hanno rimontato lo svantaggio iniziale e dimostrato di poter ambire a qualcosa di importante. Miglior realizzatore Hankerson con 22 punti. Ste.Mar che rimane al primo posto della classifica a punteggio pieno ma a pari punti con la Fortitudo Roma che sarà il prossimo avversario.

“ALTRA VITTORIA, SEMPRE PRIMI! – si legge nella pagina facebook della Cestistica Civitavecchia – È finito 81-78 per i nostri ragazzi il derby giocato questa sera al PalaRiccucci contro la Stella Azzurra Viterbo. Un match combattutissimo, con gli ospiti protagonisti nei primi due tempi e i rossoneri superiori nelle altre due frazioni di gioco. Una partita di ottimo livello tecnico e agonistico, guastata da fattori esterni che hanno determinato notevole nervosismo. Terza vittoria in altrettante partite per i nostri ragazzi che mantengono il primato in classifica in coabitazione con la Fortitudo Roma, che si incontrerà alla ripresa del campionato dopo la sosta pasquale. Purtroppo, a quanto ci viene riferito, la diretta streaming ha fatto registrare non pochi problemi, ovviamente indipendenti dalla nostra volontà ma causati da questioni tecniche. Comunque vittoria doveva essere e vittoria è stata e non si può non concludere che con il classico: FORZA RAGAZZI!!!”