Basket, la Ste.Mar 90 conferma Setkic

E’ Adair Setkic il secondo centro della Ste.Mar. 90 per il prossimo campionato. Classe 2001, alto 2,03 metri per 105 kg di peso, per la terza stagione consecutiva il giocatore bosniaco giocherà nella prima squadra della Ste.Mar.90.

“Per me è un grande onore e di nuovo un’opportunità di enorme valore – dichiara Setkic- La scorsa stagione purtroppo sono stato vittima di due infortuni particolarmente seri che non mi hanno consentito di esprimermi al meglio e aiutare i miei compagni di squadra. Quest’anno spero di cuore di ripagare la fiducia della società nei miei confronti; cercherò di fare del mio meglio e supportare la squadra impegnandomi per raggiungere l’obiettivo che ci prefiggiamo, cioè la promozione in serie B Interregionale. Civitavecchia è la prima squadra e comunque il primo posto in carriera dove mi sono fermato per più di un anno e ormai considero la società, i compagni e l’ambiente che mi circonda come una seconda casa: per me sono come un’altra famiglia”.

Soddisfatto coach Briscese: “Con la società – commenta – abbiamo voluto fortemente la conferma di Setkic. Si tratta di un ragazzo che si è integrato al meglio nell’ambiente della Cestistica Civitavecchia e credo che possa ancora crescere e avere importanti margini di miglioramento come numero 5 “di stazza”. Sono molto contento di poter lavorare con lui”.

La società coglie l’occasione per ringraziare l’agente Francesco De Rosa con il quale è stata condotta la trattativa.