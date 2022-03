Basket, la Ste.Mar 90 chiude la regular season con la Tiber

Si chiude con il recupero della quarta giornata di ritorno del campionato di C Gold la stagione regolare della Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia. I rossoneri domani, ore 18, ospitano al PalaRiccucci la Tiber con cui condividono il quinto posto con 12 punti. Entrambe le formazioni sono già qualificate per la fase ad orologio ma vogliono superarsi per arrivare davanti all’avversaria e arrivare alla seconda fase con i due punti dello scontro di domani. Assente in casa civitavecchiese Setkic.