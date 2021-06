Basket, la Ste.Mar 90 chiude con il sorriso

La Ste.Mar 90 vince il derby valido per l’ultima giornata della fase ad orologio del campionato di serie C Gold. Al PalaRiccucci i rossoneri si sono imposti sulla Stella Azzurra Viterbo per 66-58. Partita che nonostante in palio non ci fossero i playoff è stata intensa soprattutto nel finale dove i civitavecchiesi sono stati più bravi e hanno portato a casa il successo. In casa Ste.Mar 90 miglior marcatore è stato Zivkovic con 17 punti. In classifica i civitavecchiesi chiudono secondi a -2 dalla capolista Fortitudo. A tenere banco adesso sarà il futuro di coach Ferdinando De Maria che proprio oggi avrà un colloquio con la società per capire se ci sono le basi per proseguire il rapporto.