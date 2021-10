Basket, la Ste.Mar 90 chiude al quarto posto il memorial Romano

E’ andato alla Virtus Roma 1960 il trofeo della VII edizione del Memorial Mario Romano, quadrangolare di lusso della serie C Gold laziale andato in scena nel week end al PalaRiccucci grazie al contributo della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus. Nella finale giocata in serata in capitolini hanno avuto la meglio sulla Stella Azzurra Viterbo per 75-69 al termine di un match combattuto e di alto livello tecnico. Nella finale di consolazione, giocata nel pomeriggio, il Club Basket Frascati aveva avuto la meglio sulla Stemar 90 Cestistica Civitavecchia per 74-64, con i padroni di casa ancora in formazione rimaneggiata per le assenze di Bezzi, Campogiani, Gianvincenzi, Setkic e Taisner. La cerimonia di premiazione ha visto il presidente, Stefano Rizzitiello, premiare la squadra locale, il delegato allo sport del Comune di Civitavecchia, Matteo Iacomelli, premiare il rappresentante del Club Basket Frascati, il dottor Mario Molinari premiare la squadra della Stella Azzurra Viterbo e Gabriele Romano, figlio del compianto Mario Romano, premiare i vincitori della Virtus Roma 1960. Buona la cornice di pubblico, ovviamente contingentato per le norme anticovid. La speranza è che il prossimo anno il Memorial possa disputarsi col Palariccucci al massimo della capienza.