Basket, la Ste.Mar 90 cerca conferme a Frascati

Prima trasferta stagionale per i rossoneri in programma domani alle 17.45

Secondo appuntamento della nuova stagione per i rossoneri della Ste.Mar.90. Dopo l’esordio positivo di sabato scorso, i ragazzi di coach La Rosa cercheranno di confermare quanto di buono fatto vedere tra le mura amiche del PalaRiccucci contro la Rim Cerveteri. L’appuntamento è per domani alle 17.45 al Palazzetto dello Sport di Frascati quando i civitavecchiesi affronteranno i padroni di casa, anche loro vincenti all’esordio. Obiettivo quindi sarà quello di confermarsi per la Ste.Mar 90.