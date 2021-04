Basket, la Ste.Mar 90 cede alla Fortitudo

Primo ko stagionale per la Ste.Mar 90. Nello scontro diretto per il primo posto, valido per l’ultima giornata d’andata del campionato di C Gold, i rossoneri hanno perso per 80-68 a Roma contro la Fortitudo. Decisivo il secondo quarto con i civitavecchiesi che hanno subito un parziale di 22-5 e non sono poi riusciti a rimontare. In classifica adesso la Ste.Mar 90 è seconda ed ha due punti di svantaggio dalla Fortitudo che rimane l’unica imbattuta nel girone B. Miglior realizzatore per i civitavecchiesi Hankerson con 18 punti.

“Niente da fare. Nel big match giocato all’Arena Altero Felici – commentano dalla Cestistica Civitavecchia – sul parquet della Fortitudo Roma, i nostri ragazzi hanno ceduto per 68-80 ai padroni di casa. È stata una partita giocata a livelli inferiori rispetto a quelli delle prime tre partite, nella quale i nostri ragazzi hanno sofferto la fisicità degli avversari e in alcune fasi hanno mostrato poca lucidità e un eccessivo nervosismo. Potremmo dire qualcosa sulla coppia arbitrale, ma riteniamo sia opportuno stendere un velo pietoso. Comunque la partita di stasera non pregiudica nulla, ma deve essere di insegnamento: senza cervello e senza attributi in un campionato come questo (nel senso completo del termine) non ci sono possibilità di arrivare fino in fondo. Quindi, adesso si sgombri il cervello e si ricominci. FORZA!”.