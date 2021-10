Basket, la Ste.Mar 90 cede al Valmontone

Secondo ko di fila per la Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia. I rossoneri hanno perso per 79-72 sul campo della Virtus Valmontone. Gara che però è stata completamente diversa da quella dell’esordio in cui i civitavecchiesi non erano mai stati in partita. Ieri la squadra di coach Ferdinando De Maria ha iniziato molto bene il match vedendosi poi rimontare nel secondo parziale. Tra terzo e quarto tempo a regnare sovrano è stato l’equilibrio ma con i padroni di casa più convinti e continui negli ultimi minuti.

“Si è conclusa – affermano dalla Cestistica Civitavecchia – con il punteggio di 79-72 per la Virtus Valmontone la seconda partita di campionato. Dopo due match, quindi, 0 punti in classifica. Ancora una volta abbiamo difettato nella fase difensiva e mancato di determinazione e lucidità nei momenti decisivi. E domenica prossima sfideremo in casa il Grottaferrata, la formazione più in forma del campionato e attrezzata per tentare il salto di categoria”.