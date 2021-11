Basket, la Ste.Mar 90 cede a Grottaferrata tra le polemiche

Sconfitta ma con tante recriminazioni per la Ste.Mar 90. I rossoneri hanno perso per 68-61 al PalaRiccucci contro la capolista Grottaferrata. A pesare sul match è stata però anche la conduzione arbitrale sicuramente poco casalinga leggendo le statistiche che hanno visto gli ospiti usufruire di tanti tiri liberi e falli subiti in più rispetto ai civitavecchiesi. Partita che ha visto la squadra di Ferdinando De Maria rispondere punto su punto al Grottaferrata, una delle favorite per i primi posti. La Ste.Mar è andata avanti nel punteggio nel primo quarto, ha subito la rimonta nel secondo parziale ma è poi riuscita a recuperare e giocarsi tutto negli ultimi minuti che hanno però favorito gli ospiti. In evidenza tra i civitavecchiesi Taisner con 19 punti ma soprattutto Curtis Larousse, ultimo acquisto della Ste.Mar, che ha messo a referto 16 punti.

“GROTTAFERRATA BATTE STEMAR PER 31 A 6 TIRI LIBERI A FAVORE E PER 25 A 13 NEI FALLI A FAVORE. Dopo questo titolo – affermano dalla Cestistica Civitavecchia – non ci sarebbe altro da aggiungere. Però ci sembra anche giusto e doveroso sottolineare che in tanti anni di basket, ovvero di centinaia di partite viste sui diversi parquet, mai avevamo visto uscire un giocatore per 5 falli a 2 minuti dalla fine del secondo quarto (il nostro Mattia Gianvincenzi). Ci pare anche opportuno sottolineare che oltre che del numero 11 per oltre tre quarti di match, la nostra squadra era priva dell’infortunato Spada, che ha provato ma è uscito dopo un minuto. Ha però recuperato Campogiani e visto l’esordio di Curtis Larousse. Ah, è finita 61-68 per gli ospiti e se le prossime partite saranno giocate a pieno organico, senza quel paradossale e per certi versi insultante divario sui falli e i tiri liberi, la nostra squadra avrà senz’altro modo di tirarsi su dall’ultimo posto in classifica che occupa attualmente. Alla prossima”.

Come detto domenica ha giocato anche il nuovo arrivato Curtis Larousse, giocatore francese di 22 anni proveniente dall’Orchies (serie B francese) e dal Lille (serie A2 francese), tesserato in extremis nel pomeriggio di venerdì 29 ottobre.

“Siamo riusciti a tesserare Curtis – commenta il direttore sportivo Maurizio Campogiani – proprio all’ultimo momento, al termine di una trattativa lunghissima, probabilmente la più lunga da quando siamo approdati in C Gold. Confidiamo molto nella grande voglia del ragazzo di far valere le sue qualità e capacità. E’ un giocatore per certi versi atipico, che sa essere utile alla squadra in entrambi i lati del campo cosa che, a nostro giudizio, può rappresentare un valore aggiunto per il nostro team e i numeri del suo esordio sembrano confermarlo. Siamo certi che saprà dare una mano importante per il raggiungimento del nostro obiettivo stagionale che rimane la disputa dei play off”.

“Prima di tutto – spiega Curtis Larousse, che ha bagnato il suo esordio con una doppia doppia – ci tengo a ringraziare l’organizzazione che mi ha voluto qui e che crede in me, e questo mi rende felice. La squadra è piuttosto giovane e ciò ha fatto sì che mi integrassi sin da subito. Nel gruppo c’è alchimia e sono sicuro che quest’anno insieme faremo grandi cose”.

“Curtis è un ragazzo molto giovane che ha tanta voglia di mettersi in mostra. Farà sicuramente la sua parte in un campionato come il nostro dove conta molto più il fisico che la tecnica. Quando è venuto in prova, qualche settimana fa, mi ha fatto una buona impressione; spero che ci permetta di allungare le rotazioni del pacchetto lunghi e di riuscire a prendere qualche rimbalzo in più sia in attacco che in difesa. Ringrazio la società che, con questo ulteriore sforzo economico, ci ha permesso di allargare ulteriormente il roster”, conclude il coach Ferdinando De Maria.