Basket, la Ste.Mar 90 batte un altro colpo: arriva Jovanovic

Si arricchisce il roster della Ste.mar 90 Cestistica Civitavecchia. Il giovane cestista di Tarquinia, Nikola Jovanovic, disputerà, infatti, il campionato 2021-2022 della serie C Gold nella squadra del coach Ferdinando De Maria. Classe 2003, Jovanovic è cresciuto nel Basket Pegaso di Tarquinia. 2,03 metri di altezza, negli ultimi anni ha giocato nella Smit Roma, sempre in C Gold e, lo scorso anno, in prestito alla principale squadra della Capitale, la Virtus, nella massima serie del basket italiano.

“Sono convinto – dichiara entusiasta Nikola Jovanovic – che qui alla Cestistica avrò modo di crescere e non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti e i campionati ma, soprattutto, di dare il massimo per questa squadra”.

Contento del suo arrivo il coach Ferdinando De Maria: “Nikola è un ragazzo molto giovane con un gran potenziale sul quale si può tranquillamente lavorare. Viene da un’esperienza importante, quella in serie A con la Virtus Roma dopo il fallimento. Lo scorso anno ha fatto il campionato di eccellenza e si è comunque allenato con quella che era la squadra della C Gold della SMIT, composta interamente da giovani under. Quindi lui ha già assaggiato i campionati di serie senior. E’ un ragazzo validissimo che ci può far sicuramente comodo sia sotto il profilo della prima squadra che sotto il profilo del settore giovanile. Sono quindi soddisfatto che siamo riusciti a portarlo qui da noi e vedremo ciò che ci saprà dare nel corso della stagione nel suo reparto che è quello dei lunghi”.

Ha avuto un’ottima impressione del giovane tarquinese anche il Presidente Stefano Rizzitiello:

“Nikola è un ragazzo molto serio e concentrato e per noi è importante avere, anche a livello di settore giovanile, una figura con una simile formazione”. “E’ interessante – conclude – che sia di Tarquinia perché puntiamo molto sulla valorizzazione dei giovani non solo di Civitavecchia ma dell’intero comprensorio”.