Basket, iniziata la preparazione del Santa Marinella Basket

Una partenza con tanto entusiasmo. Così è iniziata la preparazione al prossimo campionato di serie C femminile di basket dell’Asd Santa Marinella Basket. Le ragazze sotto la guida dell’allenatore Daniele Precetti in queste ultime settimane hanno cominciato ad allenarsi sul parquet del PalaDeAngelis di Santa Marinella con tanta grinta e voglia di tornare a confrontarsi sul campo per prepararsi al meglio per quando si inizierà a fare sul serio. «La risposta delle ragazze in questi primi giorni di lavoro è stata molto buona – spiega Daniele Precetti -. Fin da subito si sono messe a disposizione anche in maniera maggiore di quanto mi sarei aspettato. Ora bisognerà aspettare le prime uscite per concretizzare il lavoro fatto fino adesso e trovare la giusta alchimia di squadra in campo». Le santamarinellesi già la prossima settimana scenderanno in campo per una prima amichevole mentre il 1 ottobre saranno ad Orvieto per un primo triangolare con compagini di serie B. «Affrontare squadre di categorie superiore non potrà che farci bene per il nostro percorso di crescita» conclude l’allenatore dell’Asd Santa Marinella Basket.