Basket, inizia la fase ad orologio per la Ste.Mar 90

I rossoneri esordiscono nella seconda fase domani, ore 19, in trasferta contro l'Alfa Omega ultima in classifica

Torna in campo dopo il turno di stop la Ste.Mar 90. I rossoneri saranno impegnati domani nella loro prima gara della fase ad orologio del campionato di C Gold. La squadra guidata da Ferdinando De Maria sarà di scena alle 19 ad Ostia contro l’Alfa Omega. Una partita da non fallire assolutamente, contro l’ultima della classe, per non rimanere lontani dalla Fortitudo Roma, al momento prima a +4 sui rossoneri ma con una gara in più.