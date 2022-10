Basket, inizia il campionato della Ste.Mar 90

Quella di domani sarà finalmente una domenica di campionato per la Ste.Mar 90. I rossoneri ospitano alle 18, al PalaRiccucci, il Grottaferrata nella prima giornata di C Gold. Una gara ricca di insidie ma in cui Campogiani e compagni, che si presenteranno al via con una formazione rinnovata rispetto alla passata stagione, vogliono partire forte e dimostrare di poter lottare per i piani alti della classifica. Qualche dubbio di formazione per mister Briscese che forse dovrà fare a meno di Bezzi.