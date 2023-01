Basket, inizia con una vittoria il 2023 del Santa Marinella

Con una vittoria ed una gara ricca di emozioni parte il 2023 dell’Asd Santa Marinella Basket che domenica pomeriggio in casa ha battuto per 51 a 30 il Montesacro Roma nella prima giornata di ritorno del campionato di serie C. Gara in controllo per le ragazze di coach Daniele Precetti, sempre in vantaggio, che amministravano bene il ritmo della gara. Situazione che all’inizio del terzo quarto si ribaltava con ospiti che si avvicinavano grazie al tiro da tre punti ma le padrone di casa, trascinate dalla nuova arrivata Rossana Boccalato, allungavano ancora arrivando con ulteriore tranquillità all’ultimo tempo. Nel finale di gara arrivava poi la notizia più bella con il ritorno in campo dopo un lungo periodo di stop per Marta Casciani accolta sul parquet da un lunghissimo applauso da parte delle compagne di squadra e del pubblico presente nell’impianto.

Il tabellino. Terenzi 2, Pennesi 3, Boccalato 14, Del Vecchio 4, Rateanu, Passacantilli 3, Amalfitano 1, Casciani, Bronzolino, Pagliocca 6, Maggi 2, Miranda 16. Coach Daniele Precetti.