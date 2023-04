Basket, il Santa Marinella vince gara 2 e va alla bella contro l’Atletico San Lorenzo

Lotta, va avanti e resiste nel finale volando a gara 3 l’Asd Santa Marinella Basket che domenica sera nell’impianto di casa di via delle Colonie ha battuto per 43 a 40 l’Atletico San Lorenzo nel ritorno dei quarti del campionato di serie C. Davanti ad un folto pubblico che ha risposto all’appello della società, allenatore e delle giocatrici per questa importante sfida, la compagine santamarinellese dopo un inizio nel segno dell’equilibrio ha sempre guidato la gara fino ad arrivare all’inizio dell’ultimo quarto in vantaggio per 35 a 25. Le romane a quel punto davano il tutto per tutto riuscendo a riaprire la gara fino ad arrivare ad un solo punto di distanza nel minuto finale. Le ragazze di coach Daniele Precetti però mantenevano bene in nervi saldi tenendo strette nelle ultime azioni delle avversarie le maglie della propria difesa e trovando con Ramos a pochi secondi dalla fine la penetrazione per i due punti decisivi per la sicurezza della vittoria. Ora l’appuntamento è per domani quando a Roma le santamarinellesi alle 20,30 disputeranno la bella, unico quarto del torneo a chiudersi in questo modo, per conquistarsi il passaggio alle semifinali e allungare il proprio campionato.

Parziali: 8-7/25-17/35-25/43-40

Il tabellino. Ramos 12, Boccalato 8, Del Vecchio 8, Pagliocca 7, Caccamo 4, Pennesi 2, Maggi 2, Amalfitano, Terenzi, Casciani, Bronzolino. Coach. Precetti.