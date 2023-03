Basket, il Santa Marinella si gioca l’accesso ai quarti

Buona la prima. Inizia con il piede giusto il cammino nei play off dell’Asd Santa Marinella Basket che sabato scorso in casa ha superato per 67 a 41 il Lazio Basket nell’andata degli ottavi del campionato di serie C. E torna in campo domani per chiudere il discorso qualificazione al prossimo turno l’Asd Santa Marinella Basket che alle 18 sarà ospite del Lazio Basket per il ritorno degli ottavi del campionato di serie C di basket. Dopo il successo dell’andata per 67 a 41 le santamarinellesi a Roma vogliono conquistare gara due per poter accedere subito al prossimo turno e non dover andare alla bella. «Il risultato dell’andata non ci deve ingannare – commenta coach Daniele Precetti -. In gara 1 ci abbiamo messo quindici minuti per entrare in gara ma poi abbiamo saputo fare il nostro. Loro sono una squadra molto giovane, con un roster lungo, ma dovremo essere concentrati sul fare la nostra pallacanestro e non inseguire il gioco degli altri».