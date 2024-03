Basket, il Santa Marinella riceve Latina per allungare la serie

Andare a gara 3. Allungare la serie alla “bella” è l’obiettivo di domani dell’Asd Santa Marinella Basket che alle 18,30 nella palestra “Carducci” ospiterà il Bull Basket Latina nella seconda partita della serie play out del campionato di serie B femminile. Nonostante il risultato della prima sfida, chiusa per 73 a 47 per Latina, le santamarinellesi nelle ultime uscite hanno dimostrato sempre di più i margini di crescita fatti e con il fattore casalingo dalla loro parte puntano a pareggiare i conti e portare la sfida alla terza partita in programma in casa del Bull Basket il 20 marzo. Importantissimo sarà anche l’apporto del pubblico per supportare ora più che mai le ragazze allenate da coach Daniele Precetti. In casa di KO si andrebbe al secondo turno di play out contro la perdente della sfida tra Roma Team Up e Virtus Albano-Pavona.