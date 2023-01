Basket, il Santa Marinella ospita la capolista Virtus Roma

Caccia alla continuità per l’Asd Santa Marinella Basket che domani pomeriggio alle 18 nella terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie C affronterà la Virtus Roma. Gara che si giocherà in questa occasione nella palestra “Carducci”. Le santamarinellesi arrivano a questa sfida dopo la bella vittoria di domenica scorsa in casa della Pass Roma per 58 a 42. Quella di domani non sarà certo una gara facile per le ragazze di coach Daniele Precetti, chiamate anche a riscattare la sconfitta dell’andata per 57 a 40, visto che affrontano la compagine che fino a questo momento ha il migliore attacco e difesa. Nell’Asd Santa Marinella unica assenti Amalfitano e Caccamo.