Basket, il Santa Marinella ospita il San Lorenzo per allungare la stagione

Dopo la sconfitta in gara le santamarinellesi devono vincere domani in casa alle 20 contro le romane per arrivare a giocarsi l'accesso in semifinale in una eventuale gara 3

Allungare la stagione. Non vuole chiudere domani il proprio campionato l’Asd Santa Marinella che alle 20 all’impianto di via delle Colonie ospiterà l’Atletico San Lorenzo per gara 2 dei quarti di finale del torneo di serie C. Per le santamarinellesi si tratta di una gara senza domani dopo che in gara uno a vincere era stata la compagine romana per 43 a 38. Fondamentale allora vincere per arrivare a giocarsi l’accesso in semifinale in gara 3. «Nel match di andata abbiamo fatto male per i primi due quarti e mezzo – afferma coach Daniele Precetti -. Nel finale quando abbiamo cominciato a difendere meglio ed abbiamo tenuto il nostro atletismo siamo riusciti ad avvicinarci ma le romane hanno saputo essere molto solide non permettendo di riaprire la gara. Vogliamo vincere per allungare il nostro campionato: sarebbe un elemento importante arrivare più avanti possibile perchè si tratta di un gruppo che si è formato da poco e che per arrivare fino a questo momento ha fatto tanti sacrifici». Importante sarà il supporto del pubblico: «Chiediamo a tutti i nostri tifosi di venire a supportarci per questa importantissima partita».