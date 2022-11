Basket, il Santa Marinella lotta ma cede nel finale al Talea

Le santamarinellesi cedono 47 a 54 contro le ospiti trovando così la seconda sconfitta consecutiva in campionato

Lotta ma cede nel finale l’Asd Santa Marinella Basket che domenica pomeriggio ha perso 47 a 54 contro la Pallacanestro Talea nella quarta giornata di andata del campionato di serie C femminile. Una partita complicata per le ragazze di coach Daniele Precetti costretto ad inseguire le avversarie per tre tempi e mezzo. Negli ultimi dieci minuti, trascinate da Elisa Del Vecchio, le padrone di casa riaprivano una gara che sembrava chiusa fino ad avvicinarsi ad un solo possesso di distanza. Negli ultimi minuti però l’ottima percentuale di tiro da oltre l’arco della Talea fa la differenza costringendo le santamarinellesi alla seconda sconfitta consecutiva.

Parziali. 14-18, 25-29, 36-40, 47-54

Il tabellino. Terenzi 4, Pennesi, Del Vecchio 9, Quaicoe 4, Zampolini 5, Amalfitano 4, Pagliocca 4, Maggi, Miranda 12, Celestini 5, Bronzolino. Allenatore. Precetti.