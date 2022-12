Basket, il Santa Marinella in casa affronta la Stella Azzurra

Secondo impegno casalingo consecutivo per l’Asd Santa Marinella Basket che domani alle 19,30 affronterà la Stella Azzurra Roma Nord nella quinta giornata di andata del campionato di serie C femminile. Le ragazze allenate da coach Daniele Precetti arrivano a questa sfida dopo una settimana non facile e reduci da due sconfitte consecutive che hanno bilanciato le due vittorie con cui era iniziato il campionato. Le romane in classifica hanno gli stessi punti di Amalfitano e compagni avendo perso con le stesse squadre che hanno superato le santamarinellesi cioè Talea e Virtus Roma. Una vittoria domani andrebbe a rilanciare il cammino del torneo e fare un bel passo in avanti in classifica. Sul fronte delle presenze domani non potranno essere della partita Quaicoe e Celestini mentre torna a disposizione Caccamo. Le convocate sono Miranda, Caccamo, Pagliocca, Del Vecchio, Amalfitano, Maggi, Terenzi, Passacantilli. Under: Zampolini, Bronzolino, Pennesi, Migliori. Allenatore. Precetti

In foto Francesca Passacantilli (scatto di Simone Cervarelli)