Basket, il Santa Marinella conosce le proprie avversarie

Con la composizione dei gironi della serie B femminile è partita la stagione 2023/2024 del Santa Marinella Basket. Le ragazze di coach Daniele Precetti sono state inserite nel girone A con Bull Bk Latina, Virtus Bk Aprilia, Tuscia Bk Ants Viterbo, Virtus Bk Albano-Pavona, Esquilino Bk, Roma Team Up, Club Bk Frascati, Elitè Bk Roma, S. Raffaele Roma.

Nella Fase Qualificazione le squadre al via si sfideranno in gare di andata e ritorno, con le prime sei classificate che andranno a formare due ulteriori raggruppamenti con le prime quattro del girone di Umbria e Marche. Le prime due formazioni di entrambi i gironi accederanno alla Final Four.