Basket, il Santa Marinella chiude la regular season a Trastevere

Ultima gara della stagione regolare prima dei play off quella in programma domani per l’Asd Santa Marinella Basket che alle 17,30 sarà a Roma per affrontare la Smit Trastevere. Le ragazze di coach Daniele Precetti andranno a Roma con l’obiettivo di cercare la terza vittoria consecutiva dopo le vittorie arrivate domenica e lunedì rispettivamente contro le Frecce Romane Basket e in casa della Pallacanestro Talea. Se l’impegno casalingo contro le Frecce Romane era stato conquistato con relativa tranquillità con il risultato finale di 42 a 26, il recupero contro Talea disputato 24 ore dopo è stata un’autentica battaglia dove le santamarinellesi dopo aver portato la gara all’over time si imponevano con il risultato finale di 65 a 62. Classifica dopo queste due vittorie vede il Santa Marinella quinto con quattordici punti insieme alle avversarie di domani.

“Nella partita di domenica, secondo me, abbiamo sottovalutato le avversarie – commenta Francesca Caccamo -. Per i primi due quarti, più o meno, siamo state al loro gioco, poi per fortuna abbiamo cominciato a fare meglio e abbiamo portato a casa la partita.

La partita di lunedì è stata emozionante. Abbiamo giocato molto bene, siamo state concertate per tutta la partita. Per la prima volta dall’inizio della stagione ho visto la “squadra”. Bravissime le ragazze che sono state in campo, non hanno mai mollato, in attacco e soprattutto in difesa. Brave quelle in panchina che non hanno mai smesso di fare il tifo, incoraggiare e dare forza alle compagne. Siamo andate all’overtime e siamo state brave perché abbiamo mantenuto la concentrazione nonostante la stanchezza e la tensione della partita. Doveva essere una delle poche partite con il roster al completo e invece, per diversi motivi, non è stato così.

Ovviamente sono molto contenta per la vittoria ma lo sono ancora di più per aver visto quanta grinta e quanta voglia di fare abbiamo tirato fuori. Domenica non sarà una partita facile, spero che ognuna di noi scenda in campo con lo stesso atteggiamento di lunedì così da poter dimostrare chi siamo e portarci a casa due punti molti preziosi».