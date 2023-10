Basket, il Santa Marinella alla prova della Roma Team UP

Quarta giornata di andata del campionato di serie B femminile in programma domenica alle 18 per l’Asd Santa Marinella Basket. Le ragazze di coach Daniele Precetti dopo il KO di domenica scorsa in casa contro il San Raffaele per 57 a 42 saranno impegnate con la Roma Team UP. Un avversario noto alle santamarinellesi visto che fu contro le romane che giocarono la finale dello scorso campionato di serie C vinta alle battute finali della Roma Team UP. «Si tratta di un avversario da non prendere sotto gamba – afferma coach Precetti -. La Roma Team Up la conosciamo bene, è giovane, molto grintosa e mette molto agonismo». Intanto nonostante la sconfitta contro il San Raffaele procede il percorso di crescita della squadra: «Si è visto che stiamo procedendo nel percorso giusto e migliorando ancora di più. Ci sono stati ancora però dei momenti di vuoto che dobbiamo cercare di eliminare».

Il tabellino della gara contro San Raffaele

Parziali: 17-20; 23-32; 34-42

Terenzi 7, Pennesi, Casciani 6, Moretti, Del Vecchio 11, Ratenau 4, Zampolini, Amalfitano, Bronzolino 4, Rogani, Ramos 10, Marini. All. Precetti