Basket, Guilavogui regala un successo fondamentale alla Ste.Mar 90

E’ servito un tempo supplementare ma alla fine ad avere la meglio è stata la Ste.Mar 90. A Frascati, nello scontro playoff valido per la sesta giornata di ritorno del campionato di C Gold, i rossoneri hanno vinto per 84-83 contro i padroni di casa. I tempi regolamentari non sono bastati e allora la squadra di coach Ferdinando De Maria ha avuto la forza per vincerla al supplementare. Decisivo Michel Guilavogui che ha prima stoppato un avversario nel momento decisivo per mandare i suoi all’overtime e ha poi segnato il canestro della vittoria. Successo, il sesto nelle ultime sette gare, che consente ai civitavecchiesi di rimanere all’ottavo posto, in piena zona playoff, e aumentare a 4 i punti di vantaggio sulla nona classificata.

“E’ finita 84-83 per i nostri ragazzi – spiegano dalla Cestistica Civitavecchia – dopo un tempo supplementare la partita giocata nel palazzetto di Frascati contro i padroni di casa. Si tratta della sesta vittoria nelle ultime sette partite, arrivata con un canestro all’ultimo secondo ma che poteva essere tranquillamente vinta dopo i quattro tempi regolamentari se solo non avessimo sbagliato 16 tiri liberi su 35 assegnati. Adesso la classifica comincia a farsi interessante. Purtroppo, a causa di quanto avvenuto nel girone di andata (e non ci riferiamo solo alla partita persa per assenza del medico), non abbiamo ancora fatto nulla…”