Basket, Frascati apre la crisi della Ste.Mar 90

I rossoneri subiscono la quinta sconfitta consecutiva, stavolta in trasferta per 81-58

La Ste.Mar 90 non riesce più a vincere. A Frascati è arrivato l’ennesimo ko dei rossoneri, il quinto consecutivo, con i padroni di casa che hanno avuto la meglio per 81-58. Decisivo il secondo quarto dove Frascati ha allungato in maniera importante e fondamentali anche le diverse assenze dei civitavecchiesi.

“Nella 7^ giornata di campionato – si legge nella pagina facebook della Cestistica – ancora una sconfitta per i rossoneri della Ste.Mar.90. Niente da fare, infatti, in trasferta contro il Club Basket Frascati che mettendo a segno un canestro dietro l’altro, essenzialmente dalla linea dei 6,75 metri, ha man mano aumentato la distanza dai ragazzi di coach Briscese. Una debacle condizionata dalla poca precisione al tiro dei rossoneri (nonostante un buon inizio, 14-15 il primo parziale a favore della Ste.Mar.90) ma anche dalle tante assenze per infortuni e carenze in organico. La partita si è conclusa con il punteggio di 81-58 per i padroni di casa. Il prossimo appuntamento è per domenica prossima alle 18, sul parquet del PalaRiccucci, per sostenere i nostri ragazzi contro il San Paolo Ostiense”.