Basket, esordio con derby per la Ste.Mar 90

Si alza il sipario sulla nuova stagione della Ste.Mar 90. Domani alle 18 al PalaRiccucci prenderà il via il campionato di C Gold, girone B. I civitavecchiesi affronteranno la grande favorita del girone, la Stella Azzurra Viterbo con gli ex Mat Pebole, Alessandro Cittadini e Simone Rogani.

Il primo match si preannuncia quindi, sin da subito, difficile vista anche l’assenza di capitan Campogiani (che rimarrà fuori per almeno 2 settimane) mentre è in dubbio la partecipazione di Setkic a seguito della distorsione alla caviglia procurata durante il torneo agli impianti di Vigna Pia a Roma. Ad arbitrare la partita di domani saranno i signori Marino e Dinoi di Roma.

Nel rispetto dei dettami normativi la capienza del PalaRiccucci sarà del 60%. Considerati, quindi, i 180 posti saranno disponibili 108 posti a sedere. Poiché un totale di 65 posti è riservato agli abbonati, alla formazione ospite, ai congiunti dei giocatori e tesserati restano a disposizione del pubblico che vorrà assistere all’incontro circa 40 posti che, naturalmente, andranno ad esaurimento. Ovviamente, l’accesso all’impianto sportivo sarà consentito esclusivamente ai possessori di GREEN PASS.