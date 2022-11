Basket, esordio casalingo per il Santa Marinella

Esordio casalingo per l’Asd Santa Marinella Basket che domani sera alle 20,30 al PalaDeAngelis affronterà la Pass Roma per la seconda giornata del campionato di serie C. Un appuntamento importante con il ritorno nella Perla del Tirreno di una partita ufficiale di pallacanestro femminile dopo non poca assenza. Le ragazze di coach Daniele Precetti arrivano a questa sfida cariche della vittoria di una settimana fa in casa del Montesacro Basket grazie ad un ottimo ultimo quarto. «Per tre quarti non abbiamo fatto bene in particolar modo la fase difensiva – commenta Daniele Precetti -. Poi nell’ultimo tempo siamo andati meglio con un parziale di 18-3 dove loro hanno trovato punti solo dal tiro libero. Abbiamo finalmente comunque rotto il ghiaccio con il campionato. Questo è un gruppo dove c’è un mix importante di giocatrici esperte e più giovani ma che hanno tutte già assaggiato il campo da questa partita mi aspetto un maggiore equilibrio per tutta la partita. Il fatto di giocare davanti al nostro pubblico ci darà tanta carica».