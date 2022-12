Basket, doppio impegno di fine anno per il Santa Marinella

Doppio impegno di fine anno per l’Asd Santa Marinelle Basket che oggi e domani scenderà in campo per le ultime due gare del girone di andata del campionato di serie C di basket femminile. Le ragazze allenate dal tecnico Daniele Precetti stasera alle 20,30 saranno a Roma ospiti delle Frecce Romane Basket mentre domani alle 20 in casa affronteranno la Smit Trastevere. «Il nostro obiettivo è quello di chiudere il 2022 con delle vittorie per poter dare una sistemata alla classifica e prepararci con maggiore serenità in vista del girone di ritorno – afferma il tecnico Daniele Precetti -. Importante è tornare a giocare dopo un periodo di stop dovuto per diversi motivi. Nella partita di domani torneremo ad aver a disposizione Rateanu mentre sarà assente Miranda e anche Del Vecchio sarà assente in entrambe le partite. Ci daranno una importante mano le ragazze under che abbiamo in squadra con il doppio tesseramento. Spero che nel nuovo anno potremo giocare con tutto il roster a disposizione dato che fino adesso non è stato mai possibile» conclude Precetti.