Basket, domenica da brividi per la Ste.Mar 90

Terzo appuntamento di campionato per la Ste.Mar 90 alle prese con una mission impossible. Domani alle 18 i rossoneri, ancora fermi a quota 0, ospitano al PalaRiccucci Grottaferrata, squadra in grande forma, che ha vinto le due gare finora disputate e che punta al salto di categoria. Per quanto riguarda l’infermeria, in dubbio Spada, che risente dei postumi dell’infortunio subito domenica scorsa a Valmontone, mentre si dovrebbe rivedere Capitan Campogiani, comunque a mezzo servizio visti i pochissimi allenamenti effettuati. Arbitreranno i Signori Tripi e Rosato di Roma.